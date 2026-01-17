Elisabetta Cocciaretto settimana da ‘Dea’ a Hobart | battuta Iva Jovic in finale e titolo in Tasmania!

Elisabetta Cocciaretto si aggiudica il titolo a Hobart, battendo Iva Jovic in finale. Dopo la sconfitta dello scorso anno contro Lauren Davis, la tennista marchigiana ha dimostrato crescita e determinazione, conquistando un importante risultato sulla terra battuta australiana. La vittoria rappresenta un momento significativo nel suo percorso, segnando una svolta positiva nella sua carriera professionale.

Una settimana da “Dea” per Elisabetta Cocciaretto a Hobart. Sul cemento australiano la tennista marchigiana ha finalmente chiuso il cerchio, cancellando il ricordo amaro della finale persa in Tasmania nel 2023 contro la statunitense Lauren Davis. Costretta a partire dalle qualificazioni per questioni di classifica, l’azzurra ha alzato progressivamente il livello partita dopo partita, trovando nell’atto conclusivo la sua definitiva sublimazione. Opposta alla statunitense Iva Jovic, numero 30 del mondo, Cocciaretto ha messo in mostra un tennis di alta qualità, sempre alla ricerca dell’anticipo per togliere tempo e certezze all’avversaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

