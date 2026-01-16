Iva Jovic ha superato Preston e si prepara a sfidare Elisabetta Cocciaretto nella finale del torneo WTA di Hobart. La giovane tennista americana ha dimostrato determinazione nel percorso verso l’ultimo atto della competizione, che si svolgerà nelle prossime ore. La finale promette di essere un incontro interessante tra due atlete in crescita nel circuito internazionale.

Sarà la giovanissima americana Iva Jovic l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto nella finale del WTA di Hobart. La diciottenne di Torrance, numero 30 della classifica mondiale, ha superato nella seconda semifinale l’australiana Taylah Preston, numero 204 del ranking e grande sorpresa di questo torneo, in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e otto minuti di gioco. Si tratta della seconda finale della carriera per Jovic, che ha vinto quella precedente nel WTA 500 di Guadalajara nella passata stagione. Un match in cui non sono mancati i break ed infatti ce ne sono subito due nei primi due game. 🔗 Leggi su Oasport.it

Iva Jovic rimonta Preston ed affronterà Cocciaretto in finale ad Hobart

Elisabetta Cocciaretto con grinta e carattere ai quarti di finale a Hobart: sconfitta in rimonta Ann Li; WTA Hobart: Cocciaretto, dalle qualificazioni alla finale! Sarà sfida a Jovic per il titolo.

Elisabetta non perde mai la battuta e lascia per strada solamente quattro giochi. Raducanu perde contro Preston, n° 204 al mondo. Jovic supera Linette dopo quasi tre ore - facebook.com facebook