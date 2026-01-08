Sicurezza | Renzi a Piantendosi ' state prendendo in giro gli italiani'

In un intervento a Piantendosi, Renzi critica l’operato dello Stato e del governo, sottolineando come le recenti misure siano percepite come insufficienti dai cittadini. L’ex premier evidenzia che le responsabilità non ricadono solo sulle forze dell’ordine, ma anche sulla gestione politica, lamentando una mancanza di efficacia nel garantire la sicurezza e la certezza della pena.

