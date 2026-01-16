trump annuncia il consiglio di pace per gaza a davos i nomi dei 12 membri

Donald Trump ha annunciato la creazione del Consiglio di Pace per Gaza, un organismo centrale nella fase due del suo piano di 20 punti per risolvere il conflitto nella Striscia. A Davos sono stati resi noti i nomi dei 12 membri che compongono il nuovo consiglio, segnando un passo importante nel percorso verso una soluzione diplomatica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la formazione del Consiglio di Pace per Gaza (Board of Peace), uno degli organismi chiave della fase due del suo piano in 20 punti per la fine del conflitto nella Striscia. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato su Truth, in cui Trump ha definito il nuovo organismo “il Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”. “I membri del Consiglio saranno annunciati a breve – ha scritto Trump – ma posso affermare con certezza che si tratta di un’iniziativa senza precedenti”. Secondo fonti statunitensi, gli inviti a partecipare al Board of Peace sarebbero stati inviati due giorni fa e il presidente avrebbe selezionato personalmente i componenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

