Nuova questura all’Ex Eridania le perplessità di Alleanza Verdi e Sinistra | Mancanza di visione e dialogo

Forlì, ora è ufficiale: la nuova Questura al polo dell’ex Eridania - È ufficiale: nel polo dell’ex Eridania entro 5 anni sarà operativa la nuova Questura. corriereromagna.it

Svolta per l’Eridania. Annuncio del Demanio: "Tra 5 anni troverà spazio la nuova Questura" - Accordo col Comune, con l’ok del Ministero: via alla progettazione, che durerà un anno, poi lavori entro il 2030. msn.com

LA CITTA' DEL FUTURO - Una nuova vita all'ex Eridania, dove nell'area a destra di via Monte San Michele, andando verso il centro, sorgerà un presidio di sicurezza per i cittadini e la nuova sede della Questura di Forlì - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.