Nuova questura all’Ex Eridania le perplessità di Alleanza Verdi e Sinistra | Mancanza di visione e dialogo
“L’annuncio dei progetti sull’Ex Eridania, dato dal sindaco Gian Luca Zattini, è un passo compiuto col piede sbagliato”. Così in una nota Alleanza Verdi e Sinistra sulla realizzazione della sede della nuova questura a destra della via San Michele. “Nell’insieme l’intera area rappresenta un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
