Massimo 20 studenti per aula la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La riduzione del numero di alunni per classe torna al centro del dibattito politico. La proposta arriva da Alleanza Verdi e Sinistra, che ha lanciato una raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare finalizzata a fissare un tetto massimo di 20 studenti per aula. Una misura che, secondo i promotori, migliorerebbe concretamente la qualità dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

massimo 20 studenti aulaClassi pollaio, massimo 20 alunni in aula. Ilaria Salis rilancia la proposta di legge: “Da ex docente so che è fondamentale” - Stop alle classi pollaio, non più di venti alunni per classe: lo scorso 23 settembre è stata lanciata una proposta di legge di iniziativa popolare da parte di Alleanza Verdi Sinistra (con relativa rac ... Scrive tecnicadellascuola.it

Basta classi pollaio, tetto di 20 studenti per aula: parte la raccolta firme contro il sovraffollamento - L’autunno caldo per la scuola è già iniziato, tra proteste pro Palestina e occupazioni in segno di solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Da fanpage.it

Perugia, Alleanza Verdi e Sinistra presenta la legge per classi da massimo 20 studenti - È stata presentata oggi, a Palazzo Cesaroni, la proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo 20 Studenti Aula