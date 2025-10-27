Massimo 20 studenti per aula la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra
La riduzione del numero di alunni per classe torna al centro del dibattito politico. La proposta arriva da Alleanza Verdi e Sinistra, che ha lanciato una raccolta firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare finalizzata a fissare un tetto massimo di 20 studenti per aula. Una misura che, secondo i promotori, migliorerebbe concretamente la qualità dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Vasto - Esame di scuola media, un attestato per gli studenti col massimo dei voti - facebook.com Vai su Facebook
Classi pollaio, massimo 20 alunni in aula. Ilaria Salis rilancia la proposta di legge: “Da ex docente so che è fondamentale” - Stop alle classi pollaio, non più di venti alunni per classe: lo scorso 23 settembre è stata lanciata una proposta di legge di iniziativa popolare da parte di Alleanza Verdi Sinistra (con relativa rac ... Scrive tecnicadellascuola.it
Basta classi pollaio, tetto di 20 studenti per aula: parte la raccolta firme contro il sovraffollamento - L’autunno caldo per la scuola è già iniziato, tra proteste pro Palestina e occupazioni in segno di solidarietà con la Global Sumud Flotilla. Da fanpage.it
Perugia, Alleanza Verdi e Sinistra presenta la legge per classi da massimo 20 studenti - È stata presentata oggi, a Palazzo Cesaroni, la proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 per classe. Riporta ilmessaggero.it