E’ sparito nel nulla Persi i contatti con un aereo passeggeri chi c’era a bordo

Le autorità indonesiane hanno avviato ricerche dopo aver perso i contatti con un aereo passeggeri di piccole dimensioni di Indonesia Air Transport. Sono in corso operazioni di soccorso per localizzare l’aereo e verificare le condizioni dei passeggeri a bordo. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre si cercano ulteriori informazioni sulla sorte del velivolo e dei suoi occupanti.

Le autorità indonesiane hanno avviato un'ampia operazione di soccorso dopo aver perso i contatti con un aereo passeggeri di piccole dimensioni appartenente alla compagnia Indonesia Air Transport. A bordo del velivolo si trovavano dieci persone tra passeggeri ed equipaggio. L'aereo era decollato dall'aeroporto di Yogyakarta ed era diretto verso Makassar, sull'isola di Sulawesi. In una comunicazione successiva, la compagnia ha precisato che sul volo vi erano tre passeggeri e sette membri dell'equipaggio, correggendo una prima indicazione che parlava di undici persone complessive. Il contatto radio con il velivolo si è interrotto poco dopo le 13:00 ora locale, corrispondenti alle 6:00 del mattino in Italia.

