E’ sparito nel nulla Persi i contatti con un aereo passeggeri chi c’era a bordo

Le autorità indonesiane hanno avviato una ricerca approfondita dopo aver perso i contatti con un aereo passeggeri di piccole dimensioni. Al momento, non ci sono notizie sulla posizione dell’aereo né sui passeggeri a bordo. La vicenda ha suscitato preoccupazione e si stanno valutando tutte le possibili evenienze per rintracciare il velivolo e garantire la sicurezza dei suoi occupanti.

Le autorità indonesiane hanno avviato una vasta operazione di ricerca dopo aver perso i contatti con un aereo passeggeri di piccole dimensioni. A bordo del velivolo viaggiavano dieci persone, tra passeggeri ed equipaggio. L’aereo, appartenente alla compagnia Indonesia Air Transport, era decollato da Yogyakarta ed era diretto a Makassar, sull’isola di Sulawesi. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, a bordo si trovavano tre passeggeri e sette membri dell’equipaggio, correggendo una precedente informazione che parlava di undici persone. I contatti con il velivolo si sono interrotti poco dopo le 13 ora locale, corrispondenti alle 6 del mattino in Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “E’ sparito nel nulla”. Persi i contatti con un aereo passeggeri, chi c’era a bordo Leggi anche: Indonesia, persi contatti con un aereo passeggeri: a bordo 11 persone Leggi anche: Volo MH370, dopo 10 anni riprendono le ricerche dell’aereo scomparso nel nulla con 239 persone a bordo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Condividete aiutatemi Ancora niente non può essere sparito. Zeus manca da giorno 14/01 da zona corso dei mille forum, è molto buono e socievole, è microchippato, lo abbiamo cercato ovunque e non è un cane che scappa. Lo stiamo cercando in tutta la zon - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.