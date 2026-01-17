È morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina e simbolo dell’emigrazione italiana che ha saputo farsi strada nel mondo

È deceduto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina e figura di rilievo nel calcio italiano. Riconosciuto anche come simbolo dell’emigrazione italiana, Commisso ha saputo affermarsi nel mondo dello sport e negli affari. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per il panorama calcistico nazionale. La famiglia Commisso ha espresso il proprio dolore, ricordando il contributo e l’impegno del presidente nel corso degli anni.

Mondo del calcio in lutto per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso. A dare l'annuncio è stato il club viola sui propri social: «Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa». Commisso aveva compiuto 76 anni lo scorso novembre, si è spento negli Usa dove risiedeva. Addio a Rocco Commisso. «Per la sua famiglia – continua la nota della Fiorentina – è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso».

