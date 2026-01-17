Morto Rocco Commisso la Fiorentina perde il presidente che l’ha trasformata nel momento più difficile
La Fiorentina e la famiglia Commisso hanno comunicato con grande dolore la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e figura chiave per il club. La sua leadership ha contribuito a rafforzare la squadra nei momenti più difficili, lasciando un segno indelebile nella storia della società. La comunità viola si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato passione e impegno al club.
L’annuncio della famiglia e del club viola. La Fiorentina e la famiglia Commisso hanno annunciato con profondo dolore la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente del club viola. Dopo un lungo periodo di cure, l’imprenditore italoamericano si è spento, lasciando un vuoto profondo non solo nel mondo del calcio, ma anche nella città di Firenze, che negli ultimi anni aveva imparato a conoscerlo e ad amarlo. Accanto a lui fino all’ultimo la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa, e le sorelle Italia e Raffaelina, che in una nota hanno voluto ricordarlo come un uomo di valori solidi, una guida per la famiglia e un punto di riferimento umano e professionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente
Leggi anche: Fiorentina, marea viola a Reggio Emilia nel momento più difficile. Appello della Curva Fiesole
E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente; Fiorentina sotto shock: è morto Rocco Commisso, scomparso il presidente viola; Fiorentina in lutto, è morto il presidente Commisso; È morto Rocco Commisso, addio al presidente della Fiorentina.
E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente - La famiglia: “Per noi è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele” ... msn.com
Rocco Commisso e il "suo" Viola Park: l’eredità più che resterà per sempre - C’è un’eredità che va oltre i risultati, i bilanci e le stagioni. firenzeviola.it
Rocco Hunt, morto il nonno paterno. Il ricordo del rapper: «Hai lottato fino alla fine, la tua storia non finirà qui» facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.