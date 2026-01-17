Morto Rocco Commisso la Fiorentina perde il presidente che l’ha trasformata nel momento più difficile

La Fiorentina e la famiglia Commisso hanno comunicato con grande dolore la scomparsa di Rocco Commisso, presidente e figura chiave per il club. La sua leadership ha contribuito a rafforzare la squadra nei momenti più difficili, lasciando un segno indelebile nella storia della società. La comunità viola si unisce nel ricordo di un uomo che ha dedicato passione e impegno al club.

L’annuncio della famiglia e del club viola. La Fiorentina e la famiglia Commisso hanno annunciato con profondo dolore la scomparsa di Rocco B. Commisso, presidente del club viola. Dopo un lungo periodo di cure, l’imprenditore italoamericano si è spento, lasciando un vuoto profondo non solo nel mondo del calcio, ma anche nella città di Firenze, che negli ultimi anni aveva imparato a conoscerlo e ad amarlo. Accanto a lui fino all’ultimo la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa, e le sorelle Italia e Raffaelina, che in una nota hanno voluto ricordarlo come un uomo di valori solidi, una guida per la famiglia e un punto di riferimento umano e professionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

