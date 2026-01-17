E' morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina Aveva 76 anni

È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’età di 76 anni. La società ha annunciato la sua scomparsa tramite i propri canali ufficiali, esprimendo il dolore della famiglia Commisso e dei propri tifosi. Rocco Commisso è stato una figura importante nel mondo del calcio italiano, lasciando un segno duraturo nella storia della Fiorentina.

AGI - E' morto a 76 anni il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La notizia è arrivata dalla stessa società calcistica con questo post sui social: "Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina) Commisso era malato da tempo ma non c'erano stati segnali di un aggravamento delle sue condizioni.

