Morto Rocco Commisso presidente della Fiorentina | aveva 76 anni

È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all'età di 76 anni. Nato in Calabria, si era trasferito negli Stati Uniti all’età di 12 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del calcio e per la società viola. La notizia è stata riportata nella notte italiana, lasciando un vuoto tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto nella notte italiana. Aveva 76 anni. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, a 12 anni si era trasferito negli Stati Uniti. Dopo una carriera imprenditoriale di successo, grazie alla sua Mediacom fondata nel 1995, il 6 giugno 2019 aveva definitivamente comprato la squadra di calcio della Fiorentina. Con lui alla guida, è stato realizzato il progetto del Viola Park e il club in campo ha raggiunto per due volte la finale di Conference League e per una volta la finale di Coppa Italia. Non è mai riuscito però ad alzare un trofeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni Leggi anche: È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni Leggi anche: Rocco Commisso morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. È morto Rocco Commisso, la Fiorentina piange il suo Presidente; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente; Fiorentina, è morto il presidente Rocco Commisso; È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: "Ci mancherai sempre" - La notizia l'ha data il club viola con un comunicato in cui sono presenti le parole della famiglia e quelle di Mediacom. corrieredellosport.it

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» - Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. msn.com

Rocco Commisso morto, la malattia e le cure prolungate: «Non posso fare un volo lungo per tornare in Italia» - Il presidente della Fiorentina era lontano dall'Italia da tempo proprio per motivi di salute, ma ... ilmessaggero.it

A 76 anni è morto Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina. Nella notte ha.. #commisso

#Fiorentina, morto il presidente Rocco Commisso x.com

Morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'annuncio sul sito della società viola. Aveva 76 anni. Il decesso negli Usa, dove risiedeva, dopo un lungo periodo di cure #ANSA - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.