Se ne va Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all’età di 76 anni. Imprenditore di successo e figura di spicco nel mondo del calcio, ha contribuito a definire l’identità del club e a rafforzare il legame con la città di Firenze. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il calcio italiano e per la comunità viola.

Il ricordo di un imprenditore visionario che ha legato il suo nome al calcio e alla città di Firenze. La Fiorentina ha annunciato con profondo cordoglio la morte del suo presidente, Rocco B. Commisso, scomparso a 76 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale della società viola, accompagnato dal messaggio della famiglia: la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina. “Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”, si legge nella nota. Parole che restituiscono l’immagine di un uomo percepito come guida, esempio e presenza costante, nella famiglia come nel lavoro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni

Leggi anche: Rocco Commisso, morto a 76 anni il presidente della Fiorentina

Leggi anche: Morto Commisso: il calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina. Aveva 76 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calcio, morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso; Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è morto; È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, aveva 76 anni; Bari - Juve Stabia, Benevento - Casarano È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.

Rocco Commisso è morto, il presidente della Fiorentina aveva 76 anni: «Si è spento dopo un lungo periodo di cure» - Il presidente della Fiorentina è morto negli Stati Uniti all'età di 76 anni. ilgazzettino.it