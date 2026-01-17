È morto Rocco Commisso la Fiorentina piange il suo presidente

È venuto a mancare Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, figura di rilievo nel mondo del calcio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il club e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La Fiorentina e i suoi tifosi si uniscono nel cordoglio, ricordando un leader che ha lasciato un’impronta duratura nel panorama sportivo.

Il mondo del calcio si ferma davanti alla notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. È morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, figura amata e controversa proprio come tutti quelli che hanno davvero lasciato un segno. Aveva 76 anni e si è spento negli Stati Uniti, dove era arrivato bambino e dove ha costruito una vita fatta di lavoro, ambizione e orgoglio. A Firenze lo ricordano per quel suo modo semplice di presentarsi, “chiamatemi Rocco”, e per quella vicinanza che non era soltanto immagine ma carattere. L’annuncio della famiglia parla di “dolore e tristezza” e nelle parole scelte ci sono già le tracce dell’eredità umana lasciata da un uomo che ha provato fino all’ultimo a rimanere in piedi accanto alle sue aziende e al suo club. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

