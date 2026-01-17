E’ morto Rocco Commisso la Fiorentina dice addio al suo presidente

La Fiorentina e i suoi tifosi si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club. La notizia, comunicata dalle famiglie negli Stati Uniti, segna la perdita di una figura importante per il calcio italiano e la società viola. Commisso ha ricoperto un ruolo significativo nel club, lasciando un'eredità che sarà ricordata nel tempo.

Firenze, 17 gennaio 2026 – E’ morto Rocco Commisso, patron della Fiorentina. L’annuncio arriva dagli Stati Uniti e a dare la notizia sono la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina. "Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa – si legge nella nota – Per la sua famiglia è stato un esempio, una guida, un uomo leale e fedele che accanto a sua moglie Catherine ha raggiunto il traguardo di 50 anni di matrimonio e con i suoi figli è stato un padre severo e amabile, come era il suo carattere, dolce e deciso”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanzione.it

