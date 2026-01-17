Il commerciante lucchese Adalberto Lenci, noto per aver gestito uno dei negozi più antichi di via Fillungo, è venuto a mancare. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento nel centro storico di Lucca, contribuendo alla tradizione commerciale della città. La scomparsa di Lenci segna la perdita di una figura importante nel panorama commerciale locale.

Lucca, 17 gennaio 2026 – E’ morto Adalberto Lenci, commerciante lucchese titolare di uno storico negozio di via Fillungo. Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara “apprende con profonda commozione la notizia della scomparsa dello storico componente dell’associazione al cui interno ha ricoperto per diversi anni il ruolo di presidente del sindacato abbigliamento, ovvero l’attuale Federmoda”. “Appartenente a una storica e importante famiglia di commercianti, con la sua attività ha rappresentato un autentico punto di riferimento per il mondo del commercio lucchese. Alla famiglia di Adalberto Lenci le più sentite condoglianze – così l’ente di Palazzo Sani – e l’abbraccio affettuoso da parte del presidente di Confcommercio Ademaro Cordoni, della direttrice Sara Giovannini e del presidente di Federmoda Federico Lanza, a nome dell’intera struttura dell’associazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

E' morto lo storico commerciante Adalberto Lenci

