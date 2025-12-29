Addio a Renato Tarabella | infermiere volontario e storico commerciante

Il 29 dicembre 2025 si è spento a Seravezza Renato Tarabella, 78 anni, noto come infermiere, volontario e storico commerciante. Figura fondamentale della comunità, ha dedicato gran parte della sua vita alla Misericordia e al servizio degli altri. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il territorio e per coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Seravezza (Lucca), 29 dicembre 2025 – Addio a Renato Tarabella, 78 anni, storico custode della Misericordia e figura baricentrica della comunità tutta. Una lunga esperienza come infermiere all'ex pronto soccorso dell'ospedale di Seravezza e per venti anni alla gestione della bottega di alimentari in via Roma, oggi portata avanti dalla figlia. Ma soprattutto il legame fortissimo con l'Arciconfraternita alla quale ha dedicato vita e passione rappresentandone il volto umano e autentico di accoglienza. Fino agli Ottanta ha svolto attività sull'ambulanza proprio per quella sua preparazione in campo sanitario che metteva anche a disposizione gratuitamente dei seravezzini che avevano bisogno di un aiuto.

