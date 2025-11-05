Addio a Gennaro Oliva storico commerciante pisano
Pisa, 5 novembre 2025 - “Confcommercio esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Gennaro Oliva, eccellente imprenditore e persona squisita che ha contribuito a fare la storia del commercio pisano. Siamo vicini ai suoi familiari in questo momento di dolore”. Con queste parole il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli ricorda la figura di Gennaro Oliva. “Stimato dirigente della nostra associazione, una figura indimenticabile che ha rappresentato un vero punto di riferimento per la città e per generazioni di pisani e non solo che varcando la soglia di “Manrico” in Corso Italia potevano contare su un autentico esempio di stile e professionalità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
