Juve Roma le probabili formazioni per il big match in programma sabato | Spalletti prepara due sorprese tra difesa e attacco Le prime idee

Il big match tra Juve e Roma si avvicina, promettendo spettacolo e sorprese. Spalletti prepara alcune variazioni tattiche, sorprendendo con due novità tra difesa e attacco, mentre la sfida all’Allianz Stadium si preannuncia decisiva per il cammino in Champions. La sfida tra moduli e assenze pesanti si fa sempre più avvincente, con i biancazzurri pronti a mettere in campo tutta la loro grinta.

Juve Roma, sfida Champions all’Allianz Stadium tra moduli e assenze pesanti: Spalletti cambia assetto e lancia il belga in attacco. Tra le sfide più interessanti e decisive della  16ª giornata di Serie A  spicca senza dubbio il big match tra  Juventus  e Roma. La gara, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45 all’Allianz Stadium, mette in palio punti pesanti per la zona Champions. I  bianconeri  arrivano alla sfida con il morale alto dopo la vittoria per 1-0 in trasferta contro il Bologna nell’ultimo turno, risultato che ha permesso alla squadra di  Luciano Spalletti  di consolidare il quinto posto in classifica con  26 punti, frutto di  7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

