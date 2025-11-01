Un Napoli rinato che vuole tenersi la prima posizione, un Como straordinario che sta sorprendendo tutti: questa la cornice della sfida che andrà in scena al Maradona, dove gli azzurri di Conte sono rimasti sempre imbattuti nel 2025. Febregas tenterà l'impresa di conquistare il fortino affidandosi a Douvikas, preferito a Morata, e al solito Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte si affida a Hojlund, Fabregas per l'impresa: le probabili formazioni di Napoli-Como