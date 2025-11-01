Conte si affida a Hojlund Fabregas per l' impresa | le probabili formazioni di Napoli-Como
Un Napoli rinato che vuole tenersi la prima posizione, un Como straordinario che sta sorprendendo tutti: questa la cornice della sfida che andrà in scena al Maradona, dove gli azzurri di Conte sono rimasti sempre imbattuti nel 2025. Febregas tenterà l'impresa di conquistare il fortino affidandosi a Douvikas, preferito a Morata, e al solito Nico Paz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Per la sfida contro il #Lecce Antonio #Conte si affida agli uomini più discussi del momento: Lorenzo #Lucca e Noa #Lang! Questa mossa permetterà al #Napoli di tornare a casa con i 3 punti? - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Conte si affida al 4-3-3 e a Lang L'attaccante olandese dovrebbe avere un'occasione dal 1' contro il Lecce, potendo così finalmente mostrare tutto il suo talento In attacco spazio anche a Lucca, con Hojlund e Neres che dovrebbero partire dalla p - X Vai su X
Conte si affida a Hojlund, Fabregas per l'impresa: le probabili formazioni di Napoli-Como - Un Napoli rinato che vuole tenersi la prima posizione, un Como straordinario che sta sorprendendo tutti: questa la cornice della sfida che andrà in scena al Maradona, dove gli azzurri di Conte sono ri ... Scrive msn.com
Le probabili formazioni di Napoli-Como: Conte ritrova Hojlund e Rrahmani dal 1' - Conte dovrebbe confermare gran parte della squadra che ha superato il Lecce, con qualche modifica. Si legge su tag24.it
Verso Napoli-Como: Hojlund e Rrahmani scalpitano, Conte a caccia di rivalsa su Fabregas - Gli azzurri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva. internapoli.it scrive