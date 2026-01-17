Droga e cellulari all' interno della casa circondariale perquisizioni in corso da parte della polizia

Da sabato 17 gennaio, la Squadra Mobile di Ravenna e il Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria stanno conducendo una vasta operazione all’interno di un istituto penitenziario. L’intervento, delegato dalla Procura della Repubblica, mira a verificare la presenza di droga e cellulari tra i detenuti, attraverso perquisizioni mirate e controlli approfonditi. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza in carcere.

Dalle prime ore di sabato (17 gennaio) la Squadra Mobile della Questura di Ravenna, unitamente al Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria, sta eseguendo una vasta e articolata operazione di polizia giudiziaria, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

