Salerno perquisizioni della polizia alla ricerca di armi e droga

Tempo di lettura: < 1 minuto È mantenuto il più stretto riserbo sull’esito dell’operazione che ha visto impegnati nelle prime ore della mattinata di ieri diversi agenti della Squadra mobile di Salerno che hanno effettuato perquisizioni in più zone della parte orientale della città di Salerno. In particolare, un’auto della polizia è stata avvistata ed impegnata al lavoro nei pressi dell’azienda di noleggio di vetture, GF rent, in via Ricci a Pastena, protagonista di due episodi inquietanti. Prima il ritrovamento di un ordigno esplosivo e poi a pochi giorni di distanza dei colpi di arma da fuoco esplosi contro una vetrina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, perquisizioni della polizia alla ricerca di armi e droga

