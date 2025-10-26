Droga e cellulari in carcere scatta il blitz della polizia penitenziaria

Droga e telefonini in carcere, scatta il blitz della polizia penitenziaria. E’ quanto accaduto presso la casa circondariale ‘Francesco Uccella’ di Santa Maria Capua Vetere dove all’esito di una perquisizione straordinaria nel circuito di Alta Sicurezza, sono stati trovati 10 smartphone e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Carceri: droga e cellulari nel carcere di Velletri, tre arresti #velletri #giornaleinfocastelliromani #adnkronos - facebook.com Vai su Facebook

Droga e cellulari in carcere, scatta il blitz della polizia penitenziaria - Vincenzo Palmieri segretario regionale Osapp: "Ci sono stati momenti di tensione causati dal rifiuto della perquisizione da parte di alcuni ristretti, gestiti professionalmente" ... Secondo casertanews.it

SEQUESTRATI Carcere di Foggia, sequestrati telefoni e droga: sventato anche un lancio dall’esterno - Un intensa attività di controllo ha portato al sequestro di 18 telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti nascoste all’interno delle celle ... Si legge su statoquotidiano.it

Blitz nel carcere di Rebibbia. Trovati droga e anabolizzanti, cellulari nascosti nelle parti intime - Droga, cellulari e anche verosimili anabolizzanti sono stati trovati nel corso di una perquisizione che è scattata la sera di giovedì 18 settembre nel carcere di Rebibbia. Si legge su romatoday.it