Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari | quali sono gli studi legali più prestigiosi di Catania

Le immagini scorrono lente, solenni, quasi a scandire un tempo che non c'è più. Quella fulva e combattiva di Serafino Famà, ucciso dalla mafia nel 1995, per aver compiuto il suo dovere di legale. Quella ferma e tenace di Nando Sambataro, scomparso nel 2023, nato a Cefalù ma catanese fino al. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari: quali sono gli studi legali più prestigiosi di Catania - Quella fulva e combattiva di Serafino Famà, ucciso dalla mafia nel 1995, per aver compiuto il suo dovere di legale. Si legge su cataniatoday.it