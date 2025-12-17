Per la settimana bianca 2025, gli italiani prevedono di spendere in media una cifra significativa, scegliendo mete come Milano e altre località alpine. La vacanza sulla neve rappresenta un momento di tradizione e svago, con una forte partecipazione che conferma il suo ruolo centrale nel turismo invernale del paese.

© Quotidiano.net - Quanto spenderanno gli italiani per la settimana bianca 2025 e quali sono le mete preferite

Milano, 17 Dicembre 2025 – La settimana bianca per molti italiani è un vero e proprio rituale identitario. Lo conferma l’ultima indagine di Mountain Maps, app che permette di orientarsi, scoprire e percorrere itinerari in tutta Europa, creati partendo dai dati e personalizzati dall’AI. Dall’indagine emerge un legame fortissimo con la montagna: quasi otto italiani su dieci (78,5%) hanno vissuto almeno una settimana bianca nella vita. E nonostante i costi in aumento, più di una persona su due (52,7%) ha deciso di tornare anche quest’inverno. Il periodo preferito resta quello subito dopo l’Epifania, scelto da circa un terzo dei vacanzieri (36%), molti dei quali partiranno in famiglia (42,5%) o in coppia (30,6%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Btp Valore 2025, ecco quali sono i tassi di interesse e quanto conviene il rendimento

Leggi anche: I 50 migliori hotel al mondo del 2025: quali sono gli italiani in classifica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quasi 4 vacanzieri su 10 spenderanno tra 200 e 500 euro e un terzo (33,6%) prevede di spendere di più rispetto allo scorso anno; Natale 2025: si risparmia su regali e cenoni, ma non si rinuncia ai viaggi.

Quanto spenderanno gli italiani per la settimana bianca 2025 e quali sono le mete preferite - Quasi quattro vacanzieri su dieci (35,4%) spenderanno tra 200 e 500 euro e un terzo (33,6%) prevede di spendere di più rispetto allo scorso anno ... quotidiano.net