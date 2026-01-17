dopo le proteste in danimarca trump impone dazi su paesi europei per la groenlandia

Dopo le recenti proteste in Danimarca, l’amministrazione americana ha annunciato l’imposizione di dazi sui Paesi europei in relazione alla Groenlandia. Questa decisione rappresenta una risposta alle tensioni diplomatiche legate alla questione territoriale e alle negoziazioni in corso. L’evento evidenzia come le dispute geopolitiche possano influenzare le relazioni internazionali e le politiche commerciali tra Stati Uniti e Europa.

Ma la misura non finisce qui: dal giugno 2026, le tariffe saliranno al 25%. Il motivo? Secondo Trump, i dazi resteranno in vigore fino a quando non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia. Nel frattempo, l’Italia si è pronunciata sulla questione, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha ribadito che ogni azione sulla Groenlandia dovrà avvenire sotto l’egida della NATO e non con presenze unilaterali di soldati. “Abbiamo sempre detto che la questione dell’Artico va affrontata in sede NATO per garantire la sicurezza”, ha dichiarato Tajani a Palermo, sottolineando che la strategia per la sicurezza dell’Artico non può dipendere da azioni isolate di singoli Paesi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

