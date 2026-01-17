Donne vita libertà | sul Liston la solidarietà con chi protesta in Iran

Il 17 gennaio alle 11:00, sul Liston di Padova, si è svolta una manifestazione di solidarietà con le proteste in Iran, promossa dalle Donne in Nero. Questo movimento, attivo da anni in città, si impegna per la difesa dei diritti umani e contro ogni forma di violenza. L’evento ha rappresentato un'occasione per esprimere vicinanza e supporto alle donne iraniane e alla loro lotta per libertà e dignità.

