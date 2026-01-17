Donne vita libertà | sul Liston la solidarietà con chi protesta in Iran
Il 17 gennaio alle 11:00, sul Liston di Padova, si è svolta una manifestazione di solidarietà con le proteste in Iran, promossa dalle Donne in Nero. Questo movimento, attivo da anni in città, si impegna per la difesa dei diritti umani e contro ogni forma di violenza. L’evento ha rappresentato un'occasione per esprimere vicinanza e supporto alle donne iraniane e alla loro lotta per libertà e dignità.
Si sono date appuntamento questa mattina, sabato 17 gennaio, alle 11:0 sul Liston. Le Donne in Nero, movimento che da anni a Padova si batte a difesa dei diritti umani e per il disarmo. Oggi sono scese in piazza «in continuità con il movimento Donna, Vita e Libertà. Donne e uomini iraniani oppongono di nuovo la forza dei loro corpi disarmati alla repressione di un regime brutale», sono le parole d'ordine di un flash mob durato un'ora dove il pensiero e la preoccupazione ha fatto idealmente spola da un continente a un altro anche se l'attenzione è andata soprattutto a supporto di chi manifesta rischiando la vita in Iran. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
