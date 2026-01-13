Iran e la solidarietà del consiglio comunale Salis | Libertà e diritti non sono scontati

Il consiglio comunale di Genova ha espresso una posizione unanime di solidarietà nei confronti del popolo iraniano, che in questi giorni manifesta contro il regime dell’Ayatollah Khamenei. Salis ha sottolineato che libertà e diritti fondamentali devono essere sempre garantiti e non vanno considerati scontati. Questo gesto riflette l’importanza di sostenere le istanze di libertà e democrazia a livello internazionale.

