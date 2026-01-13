Iran e la solidarietà del consiglio comunale Salis | Libertà e diritti non sono scontati
Il consiglio comunale di Genova ha espresso una posizione unanime di solidarietà nei confronti del popolo iraniano, che in questi giorni manifesta contro il regime dell’Ayatollah Khamenei. Salis ha sottolineato che libertà e diritti fondamentali devono essere sempre garantiti e non vanno considerati scontati. Questo gesto riflette l’importanza di sostenere le istanze di libertà e democrazia a livello internazionale.
Il consiglio comunale di Genova ha espresso unanimemente solidarietà al popolo iraniano che in questi giorni sta protestando contro il regime dell’Ayatollah Ali Khamenei. Le manifestazioni in Iran stanno costando molto care alla cittadinanza: si stima infatti che i numeri delle vittime della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
