Mio figlio… Sono teso Pier Silvio Berlusconi ansia da papà | ma Lorenzo Mattia ce l’ha fatta

Pier Silvio Berlusconi ha condiviso per la prima volta davanti alle telecamere i suoi sentimenti di padre, rivelando una lieve tensione per il figlio Lorenzo Mattia. Un momento di emozione autentica che mette in luce il lato più umano e umano del manager, spesso riservato e professionale.

“Sono un po’ teso per lui”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere di suo figlio Lorenzo Mattia, mostrando un’emozione tutta paterna. Lorenzo Mattia oggi ha 15 anni, è il primogenito di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. È nato il 10 giugno 2010, mentre la sorella più piccola, Sofia Valentina, è venuta alla luce il 10 settembre 2015. Fin da giovanissimo, Lorenzo Mattia ha sviluppato una forte passione per gli sport di combattimento, in particolare per la boxe. Un interesse coltivato con continuità, allenamento e disciplina, che negli anni lo ha portato a confrontarsi con competizioni sempre più strutturate, costruendo passo dopo passo il proprio percorso sportivo. Caffeinamagazine.it

