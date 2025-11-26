Milano-Cortina | accesa a Olimpia la Fiamma dei Giochi Gaidatzis bronzo a Parigi 2024 primo tedoforo

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia ha dato il via alla staffetta che si concluderà il 6 febbraio 2026 a Milano, con la Cerimonia di Apertura allo Stadio di San Siro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano cortina accesa a olimpia la fiamma dei giochi gaidatzis bronzo a parigi 2024 primo tedoforo

© Gazzetta.it - Milano-Cortina: accesa a Olimpia la Fiamma dei Giochi. Gaidatzis, bronzo a Parigi 2024, primo tedoforo

Altre letture consigliate

milano cortina accesa olimpiaMilano-Cortina, la fiamma delle Olimpiadi è accesa: -72 ai Giochi - Coventry: «Lo sport unisce e ispira, continuiamo ad abbattere i muri» ... corriere.it scrive

milano cortina accesa olimpiaMilano-Cortina: accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi - La 'grande sacerdotessa', interpretata dall'attrice ellenica Mary Mina, ha acceso la torcia con la fiamma olimpica. Da ansa.it

milano cortina accesa olimpiaAccesa a Olimpia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 - sede scelta in alternativa al tradizionale tempio di Hera a causa delle av ... Riporta corrierediarezzo.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina Accesa Olimpia