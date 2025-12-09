VIDEO L' arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia | l' accensione del braciere in piazza IV Novembre

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia ha emozionato la città, con il tedoforo Lamberto Boranga che ha portato simbolicamente il fuoco sacro in piazza IV Novembre. L'evento ha culminato con l'accensione del braciere, segnando un momento di grande partecipazione e entusiasmo per i giochi olimpici.

L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia portata dal tedoforo Lamberto Boranga e l'accensione del braciere in piazza IV Novembre. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze

Ritorno di fiamma del Napoli: nuovo assalto per il tormentone estivo, sì in arrivo

L’arrivo della Fiamma Olimpica a Roma: maxi-concerto allo Stadio dei Marmi

video arrivo fiamma olimpicaVIDEO L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia: l'accensione del braciere in piazza IV Novembre - Lamberto Boranga, nei panni di tedoforo, ha accompagnato la fiaccola nell'ultimo tratto della tappa di giornata ... Come scrive perugiatoday.it