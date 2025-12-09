VIDEO L' arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia | l' accensione del braciere in piazza IV Novembre

L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia ha emozionato la città, con il tedoforo Lamberto Boranga che ha portato simbolicamente il fuoco sacro in piazza IV Novembre. L'evento ha culminato con l'accensione del braciere, segnando un momento di grande partecipazione e entusiasmo per i giochi olimpici.

L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia portata dal tedoforo Lamberto Boranga e l'accensione del braciere in piazza IV Novembre. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze

Ritorno di fiamma del Napoli: nuovo assalto per il tormentone estivo, sì in arrivo

L’arrivo della Fiamma Olimpica a Roma: maxi-concerto allo Stadio dei Marmi

FIAMMA OLIMPICA A FOGGIA La città di Foggia sarà tra le prime tappe italiane del nuovo anno, accogliendo l'arrivo della Fiamma Olimpica nel pomeriggio del 1° gennaio 2026 in un percorso cittadino di quasi 7 km. #lattacco #olimpiadi #milanocortina #fog - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi inervanli, Roma celebra l'arrivo della fiamma aprendo la sera musei e biblioteche ift.tt/Ws08hre Vai su X

VIDEO L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia: l'accensione del braciere in piazza IV Novembre - Lamberto Boranga, nei panni di tedoforo, ha accompagnato la fiaccola nell'ultimo tratto della tappa di giornata ... Come scrive perugiatoday.it