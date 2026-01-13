Il 16 gennaio la Fiamma Olimpica a Piacenza in piazza Cavalli l’accensione del braciere

Il 16 gennaio, piazza Cavalli a Piacenza ospiterà l’accensione del braciere della Fiamma Olimpica, parte del viaggio ufficiale dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa tappa si inserisce nel percorso che coinvolge oltre 300 Comuni italiani, sottolineando l’importanza simbolica e culturale dell’evento per il territorio. Un momento di attenzione e condivisione che rafforza il legame tra il movimento olimpico e le comunità locali.

Venerdì 16 gennaio sarà Piacenza la protagonista del Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, ospitando una delle tappe ufficiali del percorso nazionale che sta attraversando il territorio di oltre 300 Comuni italiani. Un evento di grande valore simbolico e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: VIDEO L'arrivo della Fiamma Olimpica a Perugia: l'accensione del braciere in piazza IV Novembre Leggi anche: VIDEO | L'arrivo della fiamma olimpica a Pescara e l'accensione del braciere in piazza della Rinascita La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 fa tappa a Piacenza; Fiamma Olimpica in Lombardia: dove passa e quando arriva a Milano? Date e città di tappa; Voghera accoglie la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: venerdì 16 gennaio una giornata storica per la città; OLIMPIADI INVERNALI Venerdì 16 gennaio la Torcia olimpica a Lodi, Casale e Codogno. Il 16 gennaio la Fiamma Olimpica a Piacenza, in piazza Cavalli l’accensione del braciere - La carovana olimpica lunga 800 metri si snoderà tra le vie del centro storico partendo alle 18 da via Maculani per arrivare in piazza Cavalli intorno alle 19. ilpiacenza.it

Il 16 gennaio la Fiamma Olimpica a Piacenza: «Evento storico per la città» - Dalle 17 in piazza Cavalli il Villaggio della City Celebration aperto al pubblico, la Fiamma inizierà il percorso locale dalle 18 e arriverà in centro intorno alle 19. sportpiacenza.it

Fra una settimana la fiamma olimpica a Piacenza: fra i tedofori Carini e Cremona - Cortina e sette giorni all'arrivo della Fiamma Olimpica a Piacenza: quella nella nostra ... piacenzasera.it

Una fiamma, il ghiaccio e il Monte Rosa Domani, martedì 13 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano–Cortina attraverserà uno dei luoghi più iconici delle Alpi: il Monte Rosa. Dalla Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa, la fiaccola sc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.