Mi fa male perché fa freddo verità e falsi miti sui dolori invernali I consigli dei fisioterapisti

L’arrivo del freddo può accentuare alcuni fastidi muscolari e articolari, portando molte persone a credere che i dolori siano direttamente causati dalle basse temperature. In questo articolo, i fisioterapisti spiegano quali sono i veri effetti del freddo sul corpo e offrono consigli pratici per gestire e prevenire i disagi invernali in modo efficace e sicuro.

"La buona notizia è che sappiamo molto bene come fronteggiare questi periodi: non servono soluzioni drastiche, bensì scelte pratiche e graduali che aiutano il corpo a tollerare meglio la giornata, freddo incluso" "Mi fa male perché fa freddo". Tra freddo, giornate più corte, ritmi intensi e meno occasioni di muoversi (anche all'aperto), molte persone riferiscono un aumento di rigidità e fastidi a schiena e collo, ma anche a spalle, ginocchia e mani. L'Ordine dei fisioterapisti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini invita a leggere questo fenomeno con un messaggio semplice, non allarmistico: il freddo può influenzare come ci sentiamo, ma non è "a priori" e da solo la causa primaria del dolore o dei fastidi.

