Dipendente del 118 a spasso con l' auto di servizio | finisce a processo

Un dipendente del 118 di Brindisi, all’epoca autista del servizio di logistica della Asl, sarà sottoposto a processo per peculato. L’accusa riguarda l’uso improprio di un’auto di servizio per scopi personali in un episodio verificatosi durante il suo servizio. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle risorse aziendali e sulla condotta del personale coinvolto.

BRINDISI - All'epoca dei fatti era autista del servizio di logistica del 118 della Asl di Brindisi, ora affronterà un processo per difendersi dall'accusa di peculato: in un'occasione, avrebbe utilizzato un mezzo aziendale per scopi personali. La stessa Asl si è costituita parte civile nel procedimento, assistita dall'avvocato Giacomo Serio. Il rinvio a giudizio disposto dal gup Nicola Lariccia risale a giovedì 15 gennaio 2026, mentre la prima udienza è stata fissata per il 16 luglio prossimo, davanti al tribunale di Brindisi in composizione collegiale. N.V. (52enne nato in Germania e residente a Carovigno) è assistito dall'avvocata Giovanna Corrado. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

