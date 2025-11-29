Evaso dai domiciliari viene trovato a spasso con il nipote e finisce di nuovo in manette

Quando le forze dell'ordine hanno bussato alla sua porta lui non era presente in casa, nonostante vi dovesse rimanere in regime di domiciliari. Alla fine il 55enne albanese è dunque finito in manette per il reato di evasione, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri della stazione di San. 🔗 Leggi su Veronasera.it

