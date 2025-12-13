Alla guida dell' auto finisce in una scarpata di 15 metri conducente soccorsa da vigili del fuoco e 118

Un incidente si è verificato a Camerano, dove una donna alla guida di un'auto a Gpl è uscita di strada, finendo in una scarpata di circa 15 metri. I vigili del fuoco e il personale sanitario sono intervenuti tempestivamente per soccorrerla. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via dei Frati.

CAMERANO - I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 17 in via dei Frati, nel territorio comunale di Camerano, per soccorrere una donna che, alla guida di un’autovettura alimentata a Gpl, era finita in una scarpata di circa 15 metri.La squadra di Ancona ha provveduto a far uscire la. Anconatoday.it Auto perde il controllo e finisce in una scarpata - Conducente estratta dai Vigili del Fuoco e veicolo messo in sicurezza Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle 17:00 in via dei Frati a Camerano per un’autovettura a GPL precipitata in una sca ... youtvrs.it

Auto finisce nella scarpata, donna soccorsa dai vigili del fuoco - La donna alla guida, rimasta bloccata nell’abitacolo, è stata affidata alle cure del 118 ... lanuovariviera.it

