Fuori dal Coro trionfo-Mario Giordano | Lady Golpe è stata cacciata

Negli anni Novanta le foto sexy di Donatella Di Rosa avevano turbato migliaia e migliaia di italiani, come o se non più delle accuse (gravissime) che avevano trasformato la signora nella celebre Lady Golpe della politica italiana. Passano gli anni, scorre la gloria del mondo e oggi la protagonista di quello scandalo è passata dai colpi di Stato (inesistenti) ai colpi gobbi nelle case altrui. La denuncia è di Mario Giordano e Fuori dal coro, che dedica alla Di Rosa e al figlio un intero servizio per una vicenda che ha del surreale. Si parla di occupazioni abusive, cavallo di battaglia del programma di Rete 4, e l’accusa tira in ballo proprio Donatella e il rampollo, che occuperebbero indebitamente un B&B di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

