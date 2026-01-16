‘Lady Golpe’ chiesto processo per calunnia

La procura di Roma ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per Donatella Di Rosa, nota come 'Lady Golpe', accusata di calunnia nei confronti dell'ex colonnello del Ros, Massimo Giraudo. La vicenda riguarda presunte dichiarazioni diffamatorie che saranno ora esaminate in sede processuale.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Donatella Di Rosa, nota come 'Lady Golpe', per l'accusa di calunnia nei confronti dell'ex colonnello del Ros Massimo Giraudo. La donna tra febbraio e aprile 2024 aveva presentato querela e reso dichiarazioni ai pm, riferendo che il colonnello, "dopo averla contattata per motivi di lavoro, le aveva inviato su WhatsApp messaggi dal contenuto sessuale esplicito e dal carattere molestatorio, proponendole incontri e pratiche sessuali estreme", si legge nel capo di imputazione, e "incolpava, sapendolo innocente, il colonnello Giraudo di porre in essere nei suoi confronti condotte persecutorie e moleste". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

