In Serie D era il 10° turno. Il Seravezza non va oltre il pari (1-1) sul campo del fanalino di coda Poggibonsi rimontando l’iniziale svantaggio col gol di Lepri a metà ripresa: per i verdazzurri è comunque il 4° risultato utile di fila (con 8 punti fatti). Il Camaiore invece perde 2-1 a Cannara dopo aver provvisoriamente pareggiato con Kthella su rigore: per i bluamaranto, che hanno chiuso per la quinta volta su dieci di campionato con l’uomo in meno (stavolta l’espulso è stato il subentrato 2006 Alessandro Bartelloni), si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro partite (in cui è stato fatto soltanto un punto, subendo 9 gol). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Destini opposti post-derby. Seravezza su, Camaiore giù