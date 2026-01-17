Delegazione di agricoltori romagnoli verso Strasburgo | Anche a sorvegliare le organizzazioni sindacali

Un gruppo di agricoltori romagnoli di “Agricoltori Italiani” parteciperà alla mobilitazione a Strasburgo, un evento che riunisce le principali sigle del settore agricolo francese e italiano. La delegazione si unisce alla manifestazione per monitorare e rappresentare le istanze degli agricoltori locali, contribuendo al confronto sulle questioni di settore e alle sfide che interessano l’agricoltura europea.

Ci sarà anche un gruppo di romagnoli di "Agricoltori Italiani" alla mobilitazione degli agricoltori francesi e italiani che si tiene a Strasburgo e che vede la partecipazione delle principali sigle del settore. Martedì, a partire dalle ore 9, migliaia di agricoltori si ritroveranno davanti alla. Romagna, agricoltura: scatta la protesta, Cia marcia su Strasburgo contro l'accordo Mercosur. Fini: "Nell'accordo Ue-Mercosur non ci sono ancora le dovute garanzie a tutela di agricoltori e cittadini, europei ed italiani. Per questo manifesteremo, con una numerosa delegazione di agricoltori, il 20 gennaio a Strasburgo". "Il Mercosur porterà vantaggi agli agricoltori del Sudamerica, difficilmente a quelli italiani ed europei. Le preoccupazioni restano. Avevamo chiesto reciprocità negli standard di produzione. Veniamo da anni di investimenti sulla sicurezza delle produzioni.

