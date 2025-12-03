Il gruppo Hera e nove organizzazioni sindacali firmano il nuovo Protocollo Appalti

Clausole sociali rafforzate e regole stringenti sui contratti collettivi da applicare per contrastare dumping salariale e precarietà. Strumenti di controllo potenziati con check list digitali e divieto di subappalti a cascata per garantire sicurezza e responsabilità delle filiere di fornitura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

