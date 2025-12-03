Il gruppo Hera e nove organizzazioni sindacali firmano il nuovo Protocollo Appalti

Clausole sociali rafforzate e regole stringenti sui contratti collettivi da applicare per contrastare dumping salariale e precarietà. Strumenti di controllo potenziati con check list digitali e divieto di subappalti a cascata per garantire sicurezza e responsabilità delle filiere di fornitura. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ieri all'Autodromo abbiamo ospitato un confronto nazionale sul futuro dell'illuminazione pubblica promosso da Eventi Gruppo Hera. Un tema che può sembrare tecnico, ma che in realtà riguarda la qualità della vita di tutti: sicurezza, vivibilità, sostenibilità

Nuovo impianto di Aliplast. Le plastiche ora hanno due vite: investimento da 50 milioni per l'economia circolare - L'azienda trevigiana del gruppo Hera (20% è ancora del fondatore Roberto Alibardi) ha iniziato la costruzione

Hera: perché imparare a governare l'incertezza è diventato decisivo per industria e filiere - Al XVI workshop di HerAcademy, il Gruppo Hera analizza strategie per gestire incertezza e complessità, rafforzare resilienza e sviluppare leadership in scenari industriali instabili e in evoluzione

Gruppo Hera: nuovo green bond da 500 milioni di euro - Il Gruppo Hera inizia l'anno con un nuovo traguardo nella finanza sostenibile: prima azienda italiana a emettere nel 2014 un green bond, la multiutility ha lanciato mercoledì 8 gennaio il suo quarto