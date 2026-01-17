Degrado e insicurezza l' Esquilino scende in piazza | Non arretriamo vogliamo un rione vivibile

Il rione Esquilino si è ritrovato in piazza Vittorio per un sit-in pacifico, promosso dai residenti, per affrontare problemi di degrado e insicurezza. Decine di cittadini hanno espresso la volontà di rivendicare un ambiente più vivibile, chiedendo interventi concreti e maggiore attenzione da parte delle istituzioni per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Decine di abitanti, convocati dai comitati di quartiere, si sono riuniti nei giardini di piazza Vittorio per chiedere più controlli e attenzione. Presenti anche gli esponenti municipali Marin e Tozzi e il senatore De Priamo Decine di residenti del rione Esquilino hanno dato vita a un sit-in, nella mattinata di sabato 17 gennaio, ai giardini "Nicola Calipari" di piazza Vittorio. Un'iniziativa annunciata nei giorni scorsi, dopo i più recenti fatti di cronaca avvenuti nei dintorni della stazione Termini. Ben due aggressioni tra via Giolitti e via Manin, a distanza di un'ora, una settimana fa: un funzionario ministeriale di 57 anni ridotto in fin di vita e un rider rincorso e pestato, presumibilmente entrambi dallo stesso gruppo di persone.

