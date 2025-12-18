Il cartario scende in piazza “Vogliamo il rinovo“.

Il comparto del cartario si mobilita con forza, sorprendendo anche gli organizzatori. Lo sciopero nazionale indetto da Slc Cgil, Uilcom e Ugl ha registrato un’adesione massiccia davanti alla sede di Confindustria, dimostrando il forte disappunto dei lavoratori. In un momento delicato, questa protesta rappresenta un chiaro messaggio di richiesta di rinnovo e attenzione alle esigenze del settore.

Un successo forse inaspettato persino dagli stessi organizzatori. L’adesione dello sciopero indetto a livello nazionale nel comparto del cartario da Slc Cgil, Uilcom e Ugl, ieri mattina sotto la sede di Confindustria in piazza Bernardini è stata ai livelli massimi, in un periodo in cui rinunciare a una giornata di stipendio non è cosa facile. Secondo quanto ci riportano i sindacati le adesioni dei lavoratori sono state dal 70 al 90 per cento. Il richiamo di Bindocci (Uilcom), ha funzionato: “Non serve lamentarsi e basta, bisogna scendere in piazza“. Lo sciopero sostiene un rinnovo del Contratto nazionale del lavoro che consenta di recuperare il potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

