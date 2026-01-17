Decreto Sicurezza la sinistra sta con i maranza | Norme da Stato di polizia

Il Decreto Sicurezza ha suscitato diverse reazioni politiche, con la sinistra che lo ha criticato aspramente, definendolo una sorta di statalismo autoritario e repressivo. In passato, infatti, il provvedimento era stato qualificato come fascista, con accuse di torsione autoritaria e ritorno a metodi repressivi. Questa posizione evidenzia le tensioni e le contrapposizioni in atto nel dibattito sulla sicurezza e i diritti civili in Italia.

Prima, per la sinistra, il Decreto Sicurezza – il primo approvato – era fascista: «Siamo alla torsione autoritaria», «$ la repressione», «Tornano le squadracce». Poi, sempre per la stessa sinistra, il decreto è diventato «inutile»: la sinistra s'è messa a spiegare alla destra che il decreto è stato «fallimentare», «la sicurezza è peggiorata», ea noi che pensiamo alla sinistra è venuto da ridere, invero non una novità. Siamo al paradosso: Pd, 5Stelle, la Bonelli&Fratoianni e +Europa si lamentano dell'eccesso di pendagli da forca. Che per alcuni erano «risorse». Dite ai campioni progressisti, ma abbiate un certo tatto, che il 35% dei reati è commesso da stranieri, i quali rappresentano meno del 9% della popolazione residente e che di questo 35% circa l'80 è arrivato qui clandestinamente.

