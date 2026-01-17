Decaro vara la giunta Emiliano è consulente

A circa due mesi dal voto, il presidente della Puglia Antonio Decaro ha annunciato la composizione della sua nuova giunta. La cerimonia, svoltasi ieri, ha segnato un passaggio importante nella definizione dell’esecutivo regionale, con l’obiettivo di avviare subito le attività amministrative. Emiliano assume il ruolo di consulente, contribuendo all’orientamento strategico del governo regionale. La squadra, ora formata, si prepara a lavorare per le sfide future della regione.

