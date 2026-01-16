Decaro vara la Giunta regionale | Matarrelli resta a bocca asciutta

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha ufficialmente costituito la nuova Giunta regionale, confermando alcuni membri e introducendo nuovi assessori. La composizione, vista da Brindisi, evidenzia comunque l’assenza di rappresentanti provenienti direttamente dal territorio brindisino. Questa scelta sottolinea un cambiamento nella rappresentanza locale all’interno dell’amministrazione regionale, mantenendo un equilibrio tra continuità e novità.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha varato la sua Giunta. Tra conferme e nuovi ingressi, guardando Bari da Brindisi, spiccano l'assenza di assessori del territorio. E salta all'occhio, soprattutto, il mancato ingresso nella squadra di governo di Toni Matarrelli.

