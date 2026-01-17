De Laurentiis ricorda Commisso | il messaggio per il calcio italiano

Il mondo del calcio italiano si unisce nel ricordo di Rocco Commisso. De Laurentiis ha rivolto un messaggio di riconoscenza e rispetto, sottolineando l’importanza della figura di Commisso nel panorama sportivo. In un momento di riflessione collettiva, si evidenzia l’impatto di una persona che ha contribuito con passione e dedizione al progresso del calcio italiano. Un pensiero che invita alla memoria e alla valorizzazione del suo percorso.

Il mondo del calcio continua a stringersi nel ricordo di Rocco Commisso. Dopo il messaggio ufficiale diffuso dal profilo X del Napoli, è arrivata anche la presa di posizione personale di Aurelio De Laurentiis, che ha voluto rendere omaggio al presidente della Fiorentina, scomparso nella notte. Il numero uno del club azzurro ha affidato il suo pensiero a parole misurate ma sentite, sottolineando non solo il valore professionale di Commisso, ma soprattutto la sua dimensione umana."Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia.

