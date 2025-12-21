Napoli – Bologna Italiano pazzo di Conte | Uno dei migliori al mondo! poi il messaggio a De Laurentiis…

Vincenzo Italiano incontenibile durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa in cui si sfideranno il suo Bologna e il Napoli. Il tecnico ha parlato ampiamente di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Italiano elogia Conte e De Laurentiis, il futuro del tecnico sarà a Napoli?. Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Italiano su Conte: “Conte ha vinto tre anni di fila con la Juventus, uno senza perdere neanche una partita. Da calciatore l’ho incontrato quando allenava il Bari e Siena. Da allenatore mi è rimasto impresso sotto la guida della Juventus, quell’anno è stato sensazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena

De Laurentiis rompe il silenzio dopo Napoli-Atalanta: messaggio a Conte e a squadra

