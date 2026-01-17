Nel contesto della scena classica italiana, Marianela Nunez e Camilla Cerulli emergono come interpreti di talento, portando sul palco della Scala un balletto ricco di energia e raffinatezza. Con partner di grande esperienza, queste ballerine rappresentano sia il nuovo che il consolidato, contribuendo a mantenere viva la tradizione e ad aprire orizzonti verso il futuro della danza. Un appuntamento che testimonia l’evoluzione e la continuità del balletto italiano.

Nuove stelle e superstar: alla Scala il balletto brilla per il futuro e omaggia il passato. Le ballerine, con partner eccellenti, fanno la parte del leone, tra chi per la prima volta è al centro della scena e chi la scena la tiene al top, adorata dai fan del Vecchio e Nuovo Mondo. La new entry deliziosa si chiama Camilla Cerulli, diplomata alla scuola di ballo milanese nel 2018, che ha avuto una recita tutta per sé nel ciclo sempre esaurito della “Bella addormentata” di Nureyev nelle feste natalizie. Minuscola, scattante, musicale, con belle linee veloci, la giovane Camilla ha sedotto la platea, accanto a un elegante Navrin Turnbull, nato a Sydney nel 1999, con studi a Stoccarda, solista di valore per il contemporaneo di Forsythe, appena nominato primo ballerino, virtuosamente capace di rendere l’intrico dei passi classici disegnati giovane d’oggi, inquieto e romantico, tra scatti nervosi e slanci d’amore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danza, nuove stelle e superstar. Marianela Nunez e Camilla Cerulli. Il balletto brilla e parla al futuro

Leggi anche: La grande danza al Teatro Regio, a Torino il mito di Romeo e Giulietta di Cranko con il Balletto di Praga

Leggi anche: Ancora una superstar della danza ad Arezzo: ecco Rossella Brescia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Danza, nuove stelle e superstar. Marianela Nunez e Camilla Cerulli. Il balletto brilla e parla al futuro.

Danza, nuove stelle e superstar. Marianela Nunez e Camilla Cerulli. Il balletto brilla e parla al futuro - Sul fronte maschile, torna “a casa“ da Het Nationale Ballet in Olanda il talentuoso Jacopo Tissi. ilgiorno.it