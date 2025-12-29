Ancora una superstar della danza ad Arezzo | ecco Rossella Brescia

Ancora una volta, Arezzo si conferma capitale della danza con l’arrivo di Rossella Brescia. Il 2025 si apre con importanti riconoscimenti, come evidenziato da Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, che sottolinea anche l’incontro con il talentuoso Little Phil, noto coreografo e artista internazionale, confermando l’eccellenza del panorama coreutico locale.

Uno stage tra arte e passione: Rossella Brescia ospite de la Maison della Danza - È una delle artiste più versatili e amate dello spettacolo italiano: ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica. arezzonotizie.it

A lezione da Rossella. C’è Brescia alla Maison - Rossella Brescia sarà ospite de La Maison della Danza, la scuola di danza diretta dal Maestro Scortecci, domenica 18 ... msn.com

