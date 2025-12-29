Ancora una superstar della danza ad Arezzo | ecco Rossella Brescia

Ancora una volta, Arezzo si conferma capitale della danza con l’arrivo di Rossella Brescia. Il 2025 si apre con importanti riconoscimenti, come evidenziato da Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza, che sottolinea anche l’incontro con il talentuoso Little Phil, noto coreografo e artista internazionale, confermando l’eccellenza del panorama coreutico locale.

“Un 2025 davvero incredibile” così Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza. “A marzo abbiamo incontrato Little Phil, uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e coreografo per Mariah Carey, Britney Spears, Backstreet Boys e Justin Timberlake. Ad. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

